Iro na-trap og 1 ka buwan sa paril, naluwas sa Peta

Usa ka iro nga gihinganlan og Wally napalgang natanggong sulod sa bungbong sa usa ka apartment building sa Dasmariñas, Cavite.

Ang iro gibiyaan sa iyang kanhi mga tag-iya sa dihang sila ningbalhin og puyo ug pagkahuman natak-upan sulod sa bungbong atol sa construction sa usa ka unit.

Gituohan nga si Wally nabuhi sa gibana-bana nga usa ka bulan pinaagi sa pag-inom og tubig gikan sa usa ka bukas nga kanal, sumala sa People for the Ethical Treatment of Animals (Peta).

Sa usa ka pamahayag sa Miyerkules, Abril 17, 2024, ang Peta miingon nga ang kahimtang sa iro nahibaw-an sa dihang ang bag-ong mga namuyo nibalhin sa apartment ug nakadungog sa iyang mga paghot.

Naalarma ang mga lokal nga opisyal sa Barangay Luzviminda 1 pinangulohan ni Jeffrey Galit, barangay kapitan, hinungdan nga nangayo dayon sila og tabang sa Peta aron maluwas ang iro.

Ang Peta niingon nga si Wally nakit-an nga niwang ug naputos sa mga samad, lagmit tungod sa iyang pagsulay sa paglingkawas.

Aron maluwas si Wally, giguba sa Peta ang paril aron makuha siya ug gidali siya sa pag-atiman sa beterinaryo.

Ang organisasyon nagpagawas usa ka video sa YouTube.

Nakakita usab ang Peta og foster home alang kaniya pinaagi sa Ampon Alaga program niini, nga nagtumong sa pagpakunhod sa animal overpopulation crisis.

Nitambok na si Wally ug naghuwat karon nga ma-adopt sa usa ka mahigugmaong pamilya.

Ang senior vice president sa Peta nga si Jason Baker miingon nga naguol siya sa insidente, niingon nga si Wally dili lang kay nag-antus sa kasubo nga gibiyaan sa iyang pamilya, apan nagugol usab og mga semana nga natanggong sa luyo sa usa ka bungbong, nagpaghot nga nangayo og tabang ug nanlimbasug sa pag-ikyas.

Giawhag ni Baker ang tanan nga motabang sa mga hayop nga nanginahanglan o tawagan ang tawo nga makatabang. / KAL