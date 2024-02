Iro nakagiya pagluwas sa 3 anyos nga babaye

Ang Philippine Coast Guard (PCG) Coast Guard District Southeastern Mindanao (CGDSEM) humanitarian rescue K9 dog nga si “Appa” adunay dakong papel sa pagluwas sa tres anyos nga batang babaye sa pagdahili sa yuta sa Zone One, Barangay Masara, Davao de Oro.

Si Comnmodore Rejard Marfe sa PCG-CGDSEM, nitug-an sa SunStar Davao sa pakighinabi sa telepono niadtong Biyernes sa gabii, Pebrero 9, 2024, nga dako kaayo’g nahimo si Appa sa rescue operations sa mga tawo nga nalubong nga buhi sa pagdahili sa yuta.

“Si Appa is siya ang isa sa mga instrument nga nakuha, nakita tung survivor nga bata,” matod ni Marfe

Sa wala pa madestino sa Masara, si Appa nitabang kaniadto sa rescue operations sa Caraga, Davao Oriental.

Paambit ni Marfe nga andam kanunay moserbisyo ang PCG-CGDSEM Canine team ilabi na sa mga kalamidad nga sama niini.

Namatikdan niya kon unsa kahanas sa mga iro sama kang Appa nga nakatabang kaayo sa pagpangita sa mga tawo nga nalubong sa pagdahili sa yuta ug bisan kon ang gidaghanon sa ilang mga iro sa ilang canine team gamay ra, sama kang Appa, silang tanan andam nga motabang sa katawhan sa Mindanao.

Kaniadto, si Appa, nga nagpakita sa talagsaong kahanas sa pagnabigar sa lisod nga terrain sa yuta, nakatumbok og labing menos tulo ka mga patayng lawas (duha ka lalaki ug usa ka babaye) ug usa ka bahin sa lawas atol sa operasyon.

“Appa’s keen sense of smell and agility in traversing the terrain has been invaluable. As the retrieval and search and rescue operation continues, Appa remains an essential part of the Coast Guard’s efforts,” matod sa PCG-CGDSEM sa ilang Facebook post.

Sa usa ka video nga gipaambit ni Illu Mi niadtong Biyernes sa buntag, Pebrero 9, 2024, makita ang mga rescuer nga nagkugos sa tres anyos nga bata nga milagrosong naluwas human sa halos tulo ka adlaw nga nalubong ilawom sa mga debris sa pagdahili sa yuta. Ang bata nga nakita sa video, mao ang samang bata nga giluwas ni Appa.

Gikompirmar sa Provincial Government sa Davao de Oro sa usa ka post nga malampusong naluwas ang bata atol sa search, rescue, ug retrieval operation.