Iro niunong sa lola nga napaig sa sunog

Naugdaw og apil sa sunog ang usa ka 71-anyos nga lola ingon man ang iyang binuhi nga iro nga niunong kaniya atol sa maong trahedya mga alas 11:00 pasado sa buntag niadtong Huwebes, Marso 26, 2026, sa may Sitio Alegre, Barangay Bulacao, Dakbayan sa Talisay.
Giila ang nakalas nga si Rebecca Bacalan kinsa gikataho nga wala na makagawas sa ilang balay atol sa sunog tungod kay paralisado na siya human na-mild stroke sa miaging tuig.
Matod ni Genevieve Navarro, kinamaguwangang apo sa biktima, kauban sa namatay ang uyab sa usa pa niya ka apo niadtong tungora.
Gisuwayan unta og alsa ang tiguwang sa maong lalaki, apan mibalibad kini.
"Gialsa na niya ma'am pero wala na gyud siya nagpaalsa. Gi-rescue na sad siya, wa gyud siya magpaaswat gyud,’’ asoy sa apo.
Samtang ang binuhi nga iro sa maong lola nga si ‘Bok’ usa ka aspin kinsa unom ngadto sa pito ka tuig na nga kauban sa tiguwang ang wala mobiya kaniya hinungdan nga naapil sab kini sa pagkasunog. Matod pa nga naandan ni Bok nga motapad sa tiguwang o ba kaha sa ilawom sa katre kini matulog. “Makadagan ra gyud to siya ma'am pero wa gyud niya biyai among nanay,’’ dugang ni Genevieve.
Base sa imbestigasyon sa Talisay City Fire Station nga gikan ang kalayo sa panimalay ni Henry Mabalcon nga wala nay nagpuyo apan nagsige ra og siga ang suga.
Si Barangay Bulacao Kapitan Banjo Abastillas nibutyag nga anaa sa 31 ka mga balay ang hingpit nga naugdaw, samtang anaa sa 135 ka mga indibidwal ang apektado.
Ang mga apektadong indibidwal kasamtangang gibutang sa Bulacao National High School. / JDG