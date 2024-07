IRR sa anti-discrimination ordinance sa Dakbayan sa Mandaue gilagdaan

Si Mandaue City Mayor Jonas Cortes ug mga representante sa nagkalainlaing LGBTQIA+ groups sa dakbayan ang ningpirma sa Implementing Rules and Regulations (IRR) sa Anti-Discrimination Ordinance (ADO) niadtong Miyerkules, Hulyo 10, 2024, sa Hall of Fame sa City Hall of Mandaue City, Cebu.

Ang IRR, nga gipirmahan pito ka tuig human sa pagpatuman sa ADO sa Siyudad, nagtinguha sa pag “operationalize” ug “formalize” pagpatuman niini ug pagpalig-on sa mga mandato sa ordinansa.

Lakip sa mga probisyon nga gilatid sa IRR naglakip sa mga sakop sa LGBTQIA+ nga mga miyembro sa komunidad sa Mandaue City batok sa diskriminasyon sa mga publikong lugar, edukasyon, trabaho, ug pag-avail sa health ug legal nga serbisyo.

Si Atty. Si Regal Oliva, haligi sa LGBTQIA+ sa Mandaue ug usa sa mga indibidwal nga nakatampo sa paghimo sa ordinansa, niingon nga, lahi sa ubang susamang balaod sa ubang dapit sa Sugbo, ang ADO sa Mandaue City espesyal nga gihimo sa mga sakop sa LGBTQIA+ nga komunidad.

“Senior citizens and PWDs need special privileges. But for LGBT members, we need equal protection. Those are two different things. That’s why in Mandaue City, a special ordinance was crafted, was passed, and was pushed by Mayor Jonas Cortes,” matod ni Oliva.

Dugang pa ni Oliva nga ang ilang kadasig sa pagduso sa hingpit nga pagpatuman niini mao ang mga miyembro sa komunidad mismo ug ang ilang giambitan nga pakigbisog.

“Because you see how the experiences that they had in the community, the discrimination, and how resilient these people. It’s very inspiring, and at this point, I will continue until my last breath to see the day that we don’t need to celebrate pride anymore. I would dream for a day that we don’t talk about pride anymore because we are all equal. We don’t have to have ordinances to protect us because everybody is instilled upon them equality,” dason niya.

Si Magdalena Robinson, director sa Cebu United Rainbow LGBT Sectors, Inc. (CURLS Inc.), nihatag og gibug-aton sa kamahinungdanon sa pagpirma sa IRR kay kini maoy mogiya sa kagamhanan sa dakbayan sa pagpatuman niini sa anti-discrimination ordinance.

“Mag-set siya og executive guidance. Kon naay implementing rules and regulations, maggiya na siya sa mga nag-implementar, under the office of the mayor. Sa IRR palang, gi-unpack na, gi-set na ang parameters, asa ra ta kutob on how to enforce or how to implement aning provisions sa ordinance,” matod nik Robinson.

Sa laing bahin, si Mayor Cortes mipadayag sa iyang pasalig nga padayong suportahan ang mga konstituwente sa dakbayan ug ipasiugda ang inclusivity sa Mandue pinaagi sa pagpirma sa IRR.

“This is a product of love, respect, and a landmark legislation. For that, I am truly grateful nga nakab-ot nato para dunay protection ang tanang miyembro sa LGBTQ dinhi sa dakbayan sa Mandaue,” matod ni Cortes.

Ang ubang indibidwal nga nitambong sa pagpirma sa IRR mao sila si Kaabag LGBTQ+ Federation President Reglyn Bihag ug Mandaue City LGBTQ+ Adviser Dmitri Cortes.

Ang Anti-Discrimination Ordinance gipatuman niadtong 2016 apan wala hingpit nga napatuman tungod sa pagkawala sa IRR. / Jover Vencio, UP Tacloban intern