Irving andam na’ng mobalik pagduwa

Nagkanayon si Dallas Mavericks guard Kyrie Irving nga hingpit na siyang naalim gikan sa pagkaangol sa iyang wala nga tuhod (ACL) nga maoy hinungdan nga wala siya nakaduwa sa miaging 19 ka mga buwan.
“I’m ready to go out there and kick some butt,” matod ni Irving atol sa preseason media day sa Mavericks kagahapon, Lunes, Septiyenre 28, 2026 (PH time).
Sa pagbalik ni Irving, nagpanikad na ang Mavericks nga mokombati sa nagkaduol 2026-27 season sa National Basketball Association (NBA). / Gikan sa wires