Irving dili moduwa sa 2025-26 season

Hingpit nang gisirado sa Dallas Mavericks ang posibilidad nga makabalik pagduwa ang ilang pambatong pointguard nga si Kyrie Irving sa 2025-26 season sa National Basketball Association (NBA) gumikan kay padayon pa kining nagpaalim gikan sa operasyon sa iyang tuhod.
"This decision wasn't easy, but it's the right one," matod ni Irving.
Si Irving nakapalta sa katapusang 20 ka mga duwa sa Mavericks sa niaging season tungod sa iyang nasinating angol.
Sa kinatibuk-an, si Irving nag-average og 23.7 puntos sa iyang pagduwa sa Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, Brooklyn Nets ug Mavericks. / Gikan sa wires