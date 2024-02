Irving magtutok sa ugma damlag

Andam na si Kyrie Irving nga ilubong sa kalimot ang iyang mangil-ad nga kasinatian dihang nagduwa pa siya sa Brooklyn Nets aron magtutok na lang sa ugma alang sa kampanya sa Dallas Mavericks sa National Basketball Association (NBA).

Usa ka tuig human siya nabalhin sa Dallas, nibalik sa Brooklyn si Irving niadtong Miyerkules, Pebrero 7, 2024 (PH time) ug napangulohan niya ang kadaugan sa Mavericks batok sa Nets, 119-107.

“I don’t want to get too deep into it because I love protecting the people that I’m in business with, even if it doesn’t work out,” matod ni Irving.