Irving midaug human gi-boo

Sa pagbalik ni Dallas Ma­vericks superstar Kyrie Irving sa Brooklyn ning Miyerkules, Pebrero 7, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA), gi-boo siya sa Nets fans sa matag gunit niya’g bola sa sayong bahin.

Apan wala nagpatay-og si Irving ug nagpakatap kini’g 36 puntos aron agakon ang Ma­vericks sa kadaugan batok sa iyang kanhi team, 119-107.

Hinuon paghuman sa duwa, si Irving nihatag og higayon ug nipirma kini’g autographs ug nakig-abi-abi sa iyang fans kaniadto dihang nagduwa pa siya sa Nets.

“Just like any other basketball game, but it felt like I was home tonight,” matod ni Irving.

Ang laing superstar sa Mavericks nga si Luka Doncic nidugang og 35 puntos ug 18 ka rebounds alang sa kadaugan, niamot og 14 puntos si Tim Hardaway Jr. samtang niamot og 12 puntos si Josh Green.

Sa hinapos nga bahin, nakapaulbo si Irving og duha ka sunodsunod nga three-point bombs nga nakahatag sa Ma­vericks og 113-101 nga labaw.

Hingpit na nakontrolar sa Ma­vericks ang duwa human niini.

“It’s tough. Ky has the extreme ability to shot-make versus anyone and I thought he had some timely buckets for that group,” matod ni Nets coach Jacque Vaughn kabahin kang Irving.