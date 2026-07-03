Irving seryoso isip CCO sa ANTA brand

Ang NBA superstar nga si Kyrie Irving dili lang brand endorser sa ANTA brand kay seryoso pud siya sa iyang tahas isip chief creative officer sa maong kompanya.
Si Irving bag-ohay lang nibisita sa Jakarta para sa ANTA World Tour 2026 ug para i-promote ang Chinese shoe brand sa iyang fans sa Asya.
Ang Dallas Mavericks point guard nipadayag nga seryoso siya sa iyang tahas isip CCO.
“I wanted to be able to be part of a bigger brand that was going to respect my creativity, was going to respect who I am as a person, was going to respect my culture, was going to respect the same things that I respect as a person,” saysay ni Irving.
Ang 32- anyos nga si Irving mosulod sa iyang ika-16 nga tuig sa liga sa umaabot nga 2026-2027 season. / RSC