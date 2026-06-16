Isnatser, kauban gipangita binuhatan nakuha sa CCTV

Atol niining pagsuwat, nagpadayon ang kapulisan sa lungsod sa Tabogon sa pagsubay, ug pag-ila niadtong duha ka lalaki nga nanglabni og kuwentas sa usa ka ginang nga nahitabo niadtong Dominggo, Hunyo 14, 2026 sa Sityo Lamac, Barangay Ilihan, Lungsod sa Tabogon.
Ang 72 anyo nga biktima nga gitago sa alyas nga Juan, ang diha ra sa pultahan sa atubangan sa iyang balay nga ni-entertain sa maong lalaki.
Wa kabantay ang lalaki nga naa diay CCTV camera ang atubangan nga bahin sa maong balay, hinungdan nga kita kaayo ang panghitabo, lakip na ang iyang panagway.
Makita sab ang laing lalaki nga nagkabayo pa sa motorsiklo nga nagpaabot.
Sul-ob pa sa iyang helmet nga nagpasumangil nga adunay gipangutana sa biktima nga buot niya nga paduolon kay iyang ipatan-aw sa iyang cellphone.
Makita nga adunay ali ang veranda atubangan sa balay sa biktima, hinungdan nga dili makapaduol pag-ayo ang maong lalaki.
Mikatap sa social media ang gipagawas nga footage sa maong CCTV nga makita nga ang lalaki nga naka-helmet gikan nikanaog sa giangkasan nga motor ug daw nanawag sa biktima kay adunay ipangutana.
Inosente si Juana apan nagpanagana og duol samtang nakig-estorya sa maong lalaki.
Sa dihang inanay nga niduol ang biktima way langan nga gilarot sa maong tawo ang gibanabana 20 inches nga gitas-on sa bulawang kuwentas, dayon sibat ug dali nga niangkas sa motorsiklo nga nagpaabot.
Usa sa identifying mark sa maong lalake mao ang iyang forearm tattoo o patik sa iyang wala nga bukton.
Niawhag ang kapulisan sa Tabogon sa mga nakaila sa maong suspetsado nga mopahibawo sa ilang police station.
Ang hepe sa Tabogon Police Station, Police Captain Blain Dan Tabares nakig-alayon na sa ubang police station aron sa pagsikop sa maong lalaki.
Gipakatap na sab ang hulagway sa maong tawo sa nagkadaiyang police station sa probinsya sa Sugbo. /