Isnatser nadakpan, nakulatahan sa mga motorista

Nasikop sa mga motorista ang usa ka isnatser human kini nilabni og cellphone gikan sa pasahero sa dyip sa Gov. M. Cuenco Avenue, Sityo Nasipit, Brgy. Talamban niadtong Marso 23, 2026, mga alas 3:00 sa hapon.
Ang suspek nailhan nga si Ariel Antolihao Faciol, 26, taga Proper, Barangay Talamban, Dakbayan sa Sugbo.
Base sa imbestigasyon sa Talamban Police, ang biktima nga si alyas Roxie, 31, pauli na unta sa Mandaue City gikan sa trabaho sakay sa usa ka PUJ.
Samtang nagbiyahe, nalinga ang biktima sa paggamit sa iyang cellphone dihang kalit lang gilabni sa suspek nga daling nidagan palayo.
Maayo na lang kay nakakita ang mga motorista sa maong panghitabo ug gigukod si Faciol hinungdan nga narekober ang kinawat nga cellphone.
Tungod sa kasuko sa mga nakakita, giingong nakulatahan ang suspek sa wala pa kini i-turn over sa mga awtoridad. / JDG