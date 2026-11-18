Dili lang pagresponde sa vehicular accidents ug pagpatuman sa balaod-trapiko ang trabaho sa mga sakop sa Traffic Enforcement Unit (TEU) sa Cebu City Police Office (CCPO) lakip sab ang pagdakop sa mga kriminal nga ilang masugatan sa kadalanan.
Napamatud-an kini sa usa ka personnel sa TEU nga nakasikop og suspek sa snatching, sa dihang gikuot ang cellphone sa usa ka tinun-an sa dalan Sanciangko, eskena Climaco Street, Dakbayan sa Sugbo niadtong hapon sa Lunes, Nobiyembre 16, 2026.
Giila ang polis nga si Police Patrolman Rob Nuñez Lauron, sakop sa TEU-CCPO, kinsa nipahigayon og regular mobile traffic patrol sa downtown area dihang nakadungog sa singgit sa usa ka parking attendant nga nakasaksi sa pagpanglabni sa cellphone sa tinun-an.
Base sa imbestigasyon, giablihan sa suspek ang bag sa biktima samtang nilabang sa karsada ug nakuha ang cellphone.
Nabantayan sa tinun-an nga nawala ang iyang cellphone ug gigukod ang suspek, samtang nangayo og panabang ang parking attendant.
Wala magduhaduha si Lauron sa pagresponde ug gigukod ang isnatser hangtod nga naabtan sa dalan Climaco.
Gi-turn over ang suspek sa police station nga may hurisdiksyon sa maong lugar, samtang nabawi sa biktima ang iyang cellphone.
Gipasalamatan sa biktima si Lauron tungod sa iyang dali nga pagresponde.
Tungod niini, gidayeg sa hepe sa CCPO ang bayanihong aksiyon sa iyang personnel.
Mapasigarbuhon sab ang hepe sa TEU nga si Police Lt. Col. Jomar Medil sa gipakita’ng kadasig sa iyang sakop.
Matod niya, nagpakita kini nga andam ang mga personnel sa TEU sa pagresponde sa bisan unsang matang sa krimen ug dili lang nakatutok sa mga insidente sa trapiko.
Gawas sa pagdumala sa trapiko ug pag-imbestigar sa mga vehicular accident, mahimo sab silang moresponde ug mogukod sa mga kriminal. / AYB