Isolation facility gimuntar, sa pasyente nga makatakod

Aduna nay gimuntar nga isolation facility ang Philippine Red Cross (PRC) alang sa mga nabiktima sa linog nga magkasakit ug gikinahanglan nga ipalayo una gikan sa komunidad aron dili kini makatakod.
Kini maoy gipahibawo ni Jonas Maco, Camp manager sa Bogo Tent City sa Barangay Cogon, Dakbayan sa Bogo sa Oktubre 17, 2025.
“We have two isolation tents para pag may magkasakit dapat i-separate natin ang family member dapat hindi isama sa isa lang,” matod ni Maco sa Oktubre 17, 2025.
Sa kasamtangan nga datos adunay 894 ka mga indibidwal o 162 ka mga pamilya ang namuyo sa 176 ka mga family tents sa lugar.
Matod ni Maco, duna sa’y libreng konsultasyon alang sa mga biktima kon dunay dili maayong gipamati sa lawas.
Sukad sa pagmuntar sa medical consultation tent , adunay 20 ngadto sa 25 ka mga biktima ang mobisita aron magpakonsulta, sagad nila mga buntis ug tiguwang.
“So far dito konting sipon dahil sa weather conditions pero may binibigay naman tayong free medicine. Yung may mga existing na sakit dito na lang sila pumupunta instead of going sa city,” matod ni Maco.
Iyang gidugang nga mahimo gihapon nga mopakonsulta ang mga biktima nga anaa gawas sa tent city nagtulda.
Gawas sa mga hamtong, aduna usa’y post traumatic reliever pool alang sa mga bata aron kini malingaw ug ma-divert ang huna-huna gikan sa labing makalilisang nga linog.
Lakip usab ang mobile LED wall para makatan-aw usab og educational films ang mga bata.
Aron makapadayon sa pagtuon, aduna na’y mga modules nga gi-apod sa mga tinun-an nga mahimo nilang makuha gikan sa mga magtutudlo sa tunghaan.
Nipahigayon usab og educational lecture demonstrations ang PRC aron makat-on ang matag pamilya sa mga angayang buhaton panahon sa kalamidad o ba kaha katalagman.
Ang PRC nga maoy nag-manage sa tent city nipatuman usab og mga balaod nga kinahanglang sundon sa mga biktima aron malikayan usab ang mga kakulian.
Sama nalang sa curfew gikan sa alas 10:00 sa gabii hangtod sa alas 5:00 sa buntag.
Gidili usab ang paghayhay og sinina sa mga wirings, dili pwede ang moinom og makahubog ug ang pagsigarilyo.
Daan na nga nipahibaw ang PRC nga posibling madugay pa ang pagpuyo sa mga biktima sa tent city samtang nagpadayon pa ang risk and hazard assessment sa mga lugar nga gipuy-an niini. / ANV