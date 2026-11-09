Beermen, Gin Kings magtigi

Ipagawas na sa San Miguel Beermen ug Barangay Ginebra Gin Kings ang tanan nila nga armas sa Game 5 sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup quarterfinals karong Martes, Nobiyembre 10, 2026, didto sa Ynares Center sa Antipolo City.
Magpinaksitay ang Beermen ug Gin Kings sa alas-7:30 sa gabii para sa uwahing luna sa semifinals, diin naghuwat ang defending champion TNT Tropang 5G sa modaog nila.
Sa Game 4, nisandig ang Beermen sa import nga si George King ug sa beteranong lokal nga si Chris Ross aron makaikyas sa 108-102 nga kadaugan niadtong Biyernes, Nobiyembre 6, 2026, ug maoy nakapugos sa do-or-die game.
Si King nipuntos og 18 gikan sa iyang game-high nga 35 puntos, samtang si Ross nihimo og 13 sa iyang 20 puntos sa ikatulong quarter, nga maoy naghatag og kusog sa 22-0 run sa Beermen aron makontrolar ang duwa.
Ang Gin Kings nakahimo pagsikita sa iskor nga 102-105, apan si King ug Ross nitubag pag-usab, pinaagi sa pagpasulod sa ilang mga free throws sa kataposang 21 segundos aron selyohan ang kadaugan.
“They won two straight we won two straight. We’re on to a decider. That’s usually how it goes when we play Ginebra.
When we play Ginebra we go to a Game 6 or 7. We’re excited to play in the next game,” matod pa ni Ross.
Nidaog sa Barangay Ginebra ang sinugdanan sa serye, 10495, ug gisundan kini og dominanteng 126-99 nga kadaogan sa Game 2. Apan nisukol ang San Miguel ug gisakmit ang Game 3, 101-98, dayon daog sa Game 4.
Samtang, ang Converge FiberXers padulong na sa ilang unang PBA semifinal human gipilde ang Rain or Shine Elasto Painters, 120-109, niadtong Biyernes.
Si Mikee Williams, uban sa iyang kasinatian sa kampiyonato, mipabulhot og sunod-sunod nga clutch treys, nga maoy nagpasikad sa 11-2 nga pagtapos sa Converge aron ipadala ang koponan sa ilang unang semis sukad gipulihan ang prangkisa sa Alaska Milk niadtong 2022.
Si Williams ug iyang mga kauban makig-unay sa NLEX Road Warriors sa ilang bahin sa best-of-five semifinals.
Gilupig sa import sa Converge nga si Cameron Clark ang karibal niya sa Rain or Shine nga si Aaron Fuller, diin nikuha siya og 32 puntos, 12 ka rebounds, unom ka assists, ug upat ka steals batok sa 23 puntos ug 10 ka boards sa uwahi.