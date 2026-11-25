Gipadayag ni Gilas Pilipinas coach Tim Cone ang iyang pagdayeg sa bag-ong sakop niini nga si naturalized Bennie Boatwright human nila nabuntog ang Malaysian ballclub KL Hornbills sa bugtong nilang tune-up game alang sa Window 5 sa FIBA World Cup Basketball Asian Qualifiers.
Wala gibutyag ang final score sa duwa apan nasuta nga malipayon ug kuntento si Cone sa gipakita sa iyang mga batos hilabi na kang Boatwright, kinsa iyang gihulagway nga dali ra nakasabay sa iyang sestima.
“Bennie has integrated well. He is a really talented player. He sees things really well,” matod ni Cone, nga napatik sa www.gmanews.tv.
“It was a close game at halftime and we blew them out in the second half. We got a good look and feel in this last practice game that we had, especially with Bennie,” dugang ni Cone.
Gitataw ni Cone nga dako gyud ikatabang sa ilang kampanya si Boatwright, kinsa import sa San Miguel Beermen sa Philippine Basketball Association (PBA).
Gipasabot ni Cone nga dako gyud og natampo sa ilang preparasyon kining maong tune-up game gumikan kay mao kini ang labing unang higayon nga niduwa si Boatwright ug hasta si Mike Philips kauban si Kai Sotto.
Gidayeg sab ni Cone nga ang maayo nilang depensa sa tibuok 2nd half nga maoy dakong hinungdan nga nakuha nila ang dakong kadaugan.
Gawas sa nangahisgutan, ang ubang mga sakop sa Gilas mao sila si AJ Edu, Juan Gomez de Liaño, Quentin Millora-Brown, Chris Newsome, CJ Perez, Kevin Quiambao, Dwight Ramos, Troy Rosario, ug Scottie Thompson.
Sa Window 5, nga ipahigayon sa Malaysia, kontrahon sa Gilas ang Syria karong Nobiyembre 27 dayon ang Iran karong Nobiyembre 29. / ESL