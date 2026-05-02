E-Painters gustong mobawi

Mga duwa - Mayo 3, 2026:
5:15 P.M Meralco Bolts batok Blackwater Bossing
7:30 P.M Rain or Shine E-Painters batok Barangay Ginebra Gin Kings
Tumong sa Rain or Shine Elasto Painters nga makabalik sa win column human sa sakit nga kapildehan batok sa NLEX Road Warriors niadtong Miyerkules, Abril 29, 2026.
Nawagtang ang nindot nga kolor sa E-Painters sa dihang gipapas sa Road Warriors ang ilang 14-puntos nga labaw ug patilawon sila sa ikaduhang pilde sulod sa 10 games karon nga conference.
Sa ilang plano nga pagbangon di lalim ang gahuwat sa E-Painters kay ang pwersa man sa crowd-favorite Barangay Ginebra Gin Kings ang maghuwat kanila karong Dominggo, Mayo 3, 2026, sa Smart Araneta Coliseum.
Ang Rain or Shine ug Ginebra sa main game alas 7:30 sa gabie.
Mosandig ang Rain or Shine sa ilang import nga si Jaylen Johnson, ug suporta gikan sa key local players sama nila Gian Mamuyac, Jhonard Clarito, Adrian Nocum, Beau Belga, ug Luis Villegas.
Ang Ginebra mosalig sa pwersa nila import Justin Brownlee ug locals nga sil RJ Abarrientos, Scottie Thompson, Japeth Aguilar, Troy Rosario ug Stephen Holt.
Samtang sa first game, ang Meralco Bolts mosuway og panindot sa ilang pwesto para sa quarterfinals batok sa Blackwater Bossing nga eliminated na sa conference. (RSC)