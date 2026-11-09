Eala gipilde ni Liu sa uwahing WTA nga torneyo

Napakyas ang Pilipinong tennis star nga si Alex Eala sa iyang misyon nga sakmiton ang laing WTA title human gipildi sa Amerikana nga si Claire Liu sa final sa Hong Kong Open, 6-3, 6-0, niadtong Dominggo sa gabii, Nobiyembre 8, 2026, didto sa Victoria Park Tennis Court sa Hong Kong.
Si Eala, kinsa bag-ohay lang nisaka sa iyang kinatas-ang ranking nga No. 15 sa
WTA rankings, nisulod isip paborito batok sa world No. 102 nga si Liu sa iyang kataposang torneyo sa season.
Gikontrol ni Eala si Liu sa opening set apan, human sa pagkuha og medical timeout sa score nga 3-4, gisikad sa Amerikana ang iyang duwa ngadto sa mas taas nga lebel ug gisakmit ang kataposang duha ka duwa.
Wala na molingi si Liu ug nidaog sa korona sa Hong Kong Open, samtang si Eala niangkon sa runner-up finish.
Bisan wa niya nakuha ang kampiyonato, impresibo ug historical ang tuig 2026 para sa 21-anyos nga si Eala diin iyang nasakmit ang career-high rankings, ang iyang unang WTA 500 nga titulo sa Mubadala Citi DC Open, ug ang WTA 125 title sa Birmingham Open.