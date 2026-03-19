Eala misukarap sa world ranked No. 50

Pipila lang ka mga adlaw human niabot si Filipina tennis star Alex Eala sa iyang personal-best world ranked No. 29, nisukarap dayon siya sa No. 50 sa unofficial rankings sa Women’s Tennis Association (WTA).
Nahitabo kini sa pagsugod sa 2026 Miami Open main draw ning bag-ohay lang.
Sa WTA 52-week ranking system, ang usa ka magduduwa kunhoran sa nahakot niining puntos sa samang torneyo nga gisalmutan niini sa niaging tuig.
Sa Miami Open sa miaging tuig, si Eala nakaabot sa semi-finals nga naghatag kaniya og 390 puntos ug mao kini ang nakuha gikan sa iyang kinatibuk-ang natigom.
Kini maoy hinungdan nga layo kaayo ang gitagakan ni Eala sa WTA rankings.