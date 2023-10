Obiena gipasanginlan nga naggamit og PEDs

Nagkanayon si Filipino pole vaulter EJ Obiena nga naghuna-huna ang iyang kampo kon unsa’y lakang nilang pagabuhaton human siya giakusahan og paggamit og performance enhancing drugs sa comments section sa usa ka social media post.

Ang Facebook page “Vaulter Magazine - Vaulter Club Inc.” nag-share og story gikan sa Manila Times diin nipadayag si Obiena sa iyang tinguha nga malupig si world record holder Mondo Duplantis sa Sweden sa 2024 Paris Olympics.

Adunay ni comment niini og “Obeina [sic] doped and it’ll fall like Braz. Same coach, Same plan, same objective!”

Kini gikan sa profile ni Anais Lavillenie, asawa sa kanhi world record-holder ug 2012 Olympics gold medalist Renaud Lavillenie sa France.

Ang maong account wala ni-reply dihang direkta kining gipangutana kon iya bang gipasanginlan si Obiena nga naggamit og PEDs.

Si Obiena nag-post og screenshot sa comments sa iyang verified public Facebook account ning Dominggo, Oktubre 15, 2023.

“I want to remain classy and dignified on this subject,” matod ni Obiena nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.

“All I will say is I am disappointed, angry, and feel wronged by these statements. I will let the story evolve while my team explores the many angles, including legal,” he added. “I guess this is part of the price you pay when you win.”

Si Obiena, kinsa maoy world No. 2, nibuak og rekord sa iyang pagsakmit og gold medal sa bag-uhay lang nahuman nga 19th Asian Games sa Hangzhou, China. / ESL