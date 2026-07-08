Pagsalig ni Eala nadugangan human sa iyang kampanya sa Wimbledon

Nagkanayon si Filipina tennis star Alex Eala nga sa iyang pagpanamilit sa Wimbledon sa London, nakabawon siya og daghang mga positibo nga iyang magamit alang sa pagpadayon sa iyang karera.
Matod ni Eala nga lakip sa labing mahinungdanon nga iyang nakat-unan sa makasaysayon niyang kampanya sa Wimbledon mao ang paghangop sa grabeng pressure ug pagkontrolar sa iyang emosyon.
Dali ra nga gidawat ni Eala ang iyang pagkapilde batok ni Italian Paolini sa fourth round, 6-4, 4-6, 6-3, gumikan kay nasayod siya nga iyang gibuhat ang tanan niyang makaya.
Gipasabot ni Eala nga nadugangan ang pagsalig ug natanom na sab sa iyang alimpatakan nga kaya niyang modaog bisan kinsa pa ang iyang kontra.
“There are so many positives. I have to be proud of what I’ve achieved this week. I am leaving with positive thoughts,” matod ni Eala nga napatik sa www.abs-cbnnews. com.