PBA quarter-finals sugdan karon

Mga duwa karon:
5:15 pm- TNT batok NLEX
7:30 pm- Meralco batok Magnolia
Sugdan karong Miyerkules, Mayo 13, 2026, ang kulbahinam nga quarter-finals sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup sa Ninoy Aquino Stadium.
Sa premirong duwa, ang No. 1 team human sa elimination round nga mao ang NLEX Road Warriors makigbatok sa No. 8 TNT Tropang 5G samtang mag-abot sa main game ang No. 4 Meralco Bolts batok No. 5 Magnolia Chicken Timplados Hotshots.
Ning mga sangkaa, parehong naggunit og twice-tobeat nga bintaha ang Road Warriors ug Bolts isip benepisyo sa ilang pagkasulod sa Top 4.
Naggunit man tuod og dakong bintaha ang Road Warriors ug Bolts apan dili gyud sila angayang molugak bisan gamay hilabi na kay pareho silang gipangpilde sa ilang tagsatagsa ka kontra sa elimination round.
Ang Bolts nakatilaw og kastigo batok sa Hotshots, 93-76, niadtong Mayo 10 atol sa katapusang adlaw sa elimination round samtang ang Road Warriors gibuntog sa Tropang 5G, 103-97, niadtong Marso 22.