Sotto nagsubay sa saktong direksyon: Ronzone

Gipasabot ni basketball a­­gent Tony Ronzone nga ma­ayo ang dagan sa pagpaa­lim sa batan-ong Pinoy nga higante nga si Kai Sotto kabahin sa iyang angol sa likod (herniated lumbar disc).

Matod ni Ronzone nga taliwala sa pagkaangol ni Sotto nga nasinati niya human sa iyang kampanya sa National Basketball Association (NBA) Summer League niadtong Hulyo 2023, makonsiderar nga mabungahon lang gihapon ang tuig 2023 alang sa 21 anyos ug 7’3” nga basketbolista.

“He’s doing great. Recovery’s doing well and he’s back on track. I think this is going to be a very, very good year for him moving forward,” batbat ni Ronzone nga napatik sa Spin.ph.

Gitataw ni Ronzone nga nagsubay lang gihapon sa sak­tong direksyon si Sotto ka­bahin sa pangandoy niini nga mahimong labing unang lu­mad nga Pinoy nga makaduwa sa National Basketball Association (NBA).