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Spain nakabalik sa World Cup q-finals human sa 16 ka tuig

Spain nakabalik sa World Cup q-finals human sa 16 ka tuig
WORLD CUP: Gilaumang dili na mobalik pagduwa sa FIFA World Cup ang legendary soccer player sa Portugal nga si Cristiano Ronaldo, 41, human gitaktak sa Spain ang Portugal, 1-0, sa 2026 edition sa kompetisyon.Gikan sa wires
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Nakapuntos ang substitute player nga si Mikel Merino sa unang minuto pa lang sa 2nd half aron agakon ang Spain sa kadaugan batok sa Portugal, 1-0, sa Round of 16 sa FIFA World Cup kagahapon, Martes, Hulyo 7, 2026 (PH time), sa Arlington, Texas.

Mao kini ang labing unang higayon nga nakaabot pagbalik sa quarter-finals ang Spain human nila nadaog ang bugtong nilang World Cup title niadtong 2010.

Gilaumang mao na kini ang katapusang pagduwa legendary player sa Portugal nga si Cristiano Ronaldo sa World Cup.

Si Ronaldo kinsa nag-edad na og 41, maoy alltime leading goalscorer (900) sa kasaysayan sa professional soccer.

Sa quarter-finals, kontrahon sa Spain ang Belgium nga yanong ningtaktak sa United States, 4-1, sa laing Round of 16 nga pinatiray.

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