Taktak na si Eala sa Wimbledon

Naputol ang makasaysayong kampanya ni Filipina tennis ace Alex Eala sa Wimbledon human siya gilupig ni Italian Jasmine Paolini, 6-4, 4-6, 6-3, sa fourth round niadtong Lunes sa gabii, Hulyo 6, 2026 (PH time), sa London.
Si Eala, 21, gikonsiderar nga inilog ning sangkaa human niya gitangtangan og bakos ang defending champion nga si world No.3 Iga Swiatek sa Poland sa third round ning torneyo nga maoy labing prestihiyuso lukop kalibotan.
Gawas niini, gipukan sab ni Eala si Paolini sa premiro nilang sangkaa sa round-of-32 sa Dubai Tennis Championships niadtong Pebrero.
Apan gituis og sugod ni Paolini ang dagan sa pangagpas dihang nakaposte siya og 4-1 nga labaw sa 1st set.
Nimugna og duha ka sunodsunod nga kadaugan si Eala aron pahakan ang labaw ni Paolini, 4-3.
Human niini, nagpulipuli pagposte og kadaugan ang duha ka mga magduduwa hangtod nga hingpit nga natiklo ni Paolini ang 1st set.
Sa 2nd set, mas agresibo si Eala ug nakaposte siya og 5-3 nga labaw.
Nakadaog pa og usa si Paolino apan pagkasunod nga duwa, gipaneguro na ni Eala nga maabot sa 3rd set ang ilang hinampakay.
Sa 3rd set, nagkagrabe ang kakulbahinam sa hinampakay, nga nagtabla, 3-3, human sa unom ka mga duwa.
Human niini, tataw nga nibahar ang duwa ni Eala ug nakamugna pa siya og double fault sa iyang pag-serve.
Wala usiki ni Paolini kining maong kahigayunan ug niposte siya og tulo ka sunodsunod nga kadaugan aron hingpit humanon ang duwa.