World Cup maoy sunod sa PH Gilas

Human sa ilang dalaygong kampanya sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia, nagplano si Gilas Pilipinas coach Tim Cone nga ipabiling solido ang ilang puwersa alang sa ilang pagpangandam sa sunod FIBA World Cup.

Karon nga nahan-ay na ang programa ug sestima sa national team, nagkanayon si Cone nga kutob sa iyang mahimo alang sa ilang tinguha nga maka-qualify sa 2027 World Cup sa Qatar ug hasta sa 2028 Olympics sa Los Angeles.

“The whole part of bringing this particular program together is the fact that we’re going to, hopefully keep these guys together over the next three to four years, try to keep them together going into the next World Cup,” matod ni Cone nga napatik sa www.pba.ph.

Sa miaging OQT, impresibo kaayo ang gipakita sa Gilas sa labing una nilang tahas diin ilang gipakaging ang world No. 6 Latvia, 89-80.

Sa ikaduha nilang tahas, ang Gilas nasugamak sa sikit nga kapildihan batok sa wolrd No. 23 Georgia, 94-96.

Taliwala sa kapildihan, ang Gilas, nga world No. 37, nakasulod sa semi-finals diin gitaktak sila sa world No. 12 Brazil, 60-71.

“It’s hard to talk about this right after you lose, but it’s a growth experience for us,” pasabot ni Cone.

Masaligon si Cone nga kon mag-uban sulod sa taas nga panahon ang kasamtangangang mga sakop sa Gilas, hayan mas taas ang maabot niini sa ugma damlag.

“It’s kind of like a ‘now we know’ moment. Now we know we can compete, so how can we get that next step in which we can get a little bit better than not just compete but win?,” pagtino ni Cone,

“Playing these kind of tournaments where you’re playing three games in four days and it gets harder and harder every game.” / ESL