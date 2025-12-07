Israel gidid-an moapil sa Guinness World Records

Nakahukom ang Guinness World Records nga hunongon ang tanang transaksyon sa Israel ug gibabagan ang bag-ong mga gisumiter, lakip ang hangyo nga sertipikahan ang usa ka rekord sa kidney donation sa Israel, sumala sa gitaho sa lokal nga media kaniadtong Miyerkules.
Sumala sa Channel 12, usa ka boluntaryong grupo nga gitawag og “Gift of Life,” nga nagpasiugda sa pag-donar og kidney, niduol sa Guinness aron magparehistro og usa ka milestone nga naglambigit sa 2,000 ka Israeli nga donors nga nakaluwas og kinabuhi pinaagi sa organ donation.
Ang organisasyon niingon nga ang pagsumiter gisalikway tungod sa politikanhong mga rason.
Ang grupo nibayad og bayranan ug nag-organisar og seremonya sa Jerusalem aron kuhaan og hulagway ang tanang 2,000 ka donors aron maapil sa Guinness, apan nakadawat sila og email gikan sa Guinness nga nag-ingon, “We are not currently processing record applications from Israel.”
Sukad niadto, ang grupo nisuway sa pagsabot sa rason ug kon mahimo ba nga balihon ang desisyon apan wala makadawat og tubag, sumala sa tigbalita.
Si Rabbi Rachel Haber, kinsa maoy nagdumala sa organisasyon, gitawag ang pagdumili sa Guinness nga ilhon ang kalampusan nga “dili madawat.”
Wala pa magkomento ang Guinness kabahin sa gisulti ni Haber.
Ang taho nigawas samtang ang Israel nag-atubang sa duha ka mga tuig nga “genocidal war” niini sa Gaza, nga nakadugkat sa academic, kultural, politikal, ug sporting boycotts.
Sukad niadtong Oktubre 2023, ang kasundalohan sa Israel nakapatay og kapin sa 70,000 ka mga tawo sa Gaza, kadaghanan mga babaye ug mga bata, ug nakasamad ug kapin sa 171,000 sa usa ka brutal nga pag-atake.
Ang opensiba nihunong ubos sa usa ka kasabutan sa ceasefire nga gipatuman niadtong Oktubre 10. / Anadolu