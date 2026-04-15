Israel gusto og dis-arma, Lebanon nangayo'g ceasefire

Ang Israel ug Lebanon nagpadayag og managlahing baruganan atol sa ilang peace negotiation didto sa Washington niadtong Martes.
Ang Israel niinsistir sa pagdis-arma sa Hezbollah, samtang ang Lebanon nanawagan og ceasefire ug konkretong mga lakang aron mahupay ang grabeng humanitarian crisis tungod sa nagpadayong panagbangi, sumala sa pamahayag sa U.S. State Department.
Ang tanang bahin uyon nga sugdan ang direktang negosasyon sa takna ug dapit nga sabotan sa usa'g-usa, sumala sa pamahayag. Ang maong tigom mao ang unang major high-level engagement tali sa mga gobiyerno sa Israel ug Lebanon sukad niadtong 1993.
Sa maong pamahayag, gipamatud-an pag-usab sa administrasyon sa U.S. ang "katungod sa Israel sa pagpanalipod sa kaugalingon" batok sa padayong mga pag-atake sa Hezbollah, nga nagpasabot nga lagmit magpadayon ang mga pagpamomba sa Israel sa Lebanon ug ang pagsulong niini sa yuta sa habagatang bahin sa nasod.
Gisuportahan sa administrasyong Trump ang pagpadayon sa mga panaghisgot, apan ang bisan unsang kasabutan sa ceasefire kinahanglan nga negosyahon tali sa duha ka gobiyerno pinaagi sa pagpataliwala sa U.S., "dili pinaagi sa bisan unsang bulag nga paagi."
Kini nagpakita nga ang Washington wala nagtan-aw sa Lebanon isip bahin sa kasamtangang ceasefire sa U.S. ug Iran, o sa bag-ong panaghisgot sa kalinaw tali sa U.S. ug Iran nga giingon ni Presidente Donald Trump niadtong Martes nga mahimong mahitabo sulod sa sunod nga duha ka adlaw. / Xinhua