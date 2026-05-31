Israeli PM mimando sa militar nga palapdan ang operasyon sa Lebanon

Gipahayag ni Israeli Prime Minister Benja min Netanyahu sa usa ka video-taped state ment niadtong Dom inggo, Mayo 31, 2026, nga iyang gimandoan ang militar nga mas palapdan pa ang kon trol niini sa mga dapit sa Lebanon nga gi huptan sa Hezbollah. Ang maong kaman doan giluwat human nailog sa mga sundalo sa Israel ang Beaufort Ridge, lakip na ang estratehikong kastilyo (castle) sa tumoy ni ini, didto sa habagatang bahin sa Lebanon. Ang maong dapit unahan na sa "security zone" nga gihuptan sa Israel sukad napatuman ang ceasefire ni adtong tunga-tunga sa Abril. Matod ni Netanyahu, human sa iyang direktiba nga palapdan ang operasyon sa Lebanon, gi tabok sa mga pwersa sa Israel ang Litani River ug giilog ang mga importanteng dapit, lakip na ang Beaufort. Dugang pa niya, ang tumong karon mao ang pagpalig-on sa ilang kontrol sa mga nailog nga posisyon, ug gihu lagway niya ang pag-il og sa Beaufort isip "usa ka dramatiko nga yugto ug dakong kausaban sa palisiya nga atong gi pangulohan." Gipahayag sa prime minister sa Israel nga sukad nagsugod ang gubat sa nagkadaiyang natad niadtong Oktubre 2023, napatay na sa Israel ang 8,000 ka mga mil itante sa Hezbollah, lakip na ang 700 niini sa niaging buwan lamang. / Xinhua