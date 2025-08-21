Istambay nasakmitan og P2M nga shabu

Walay trabaho apan minilyon nga kantidad sa giingo’ng shabu ang nasakmit gikan sa giila nga istambay atol sa gilusad nga buy-bust sa mga sakop sa Loon Municipal Police Station, sa alas 11:54 sa gabii, Miyerkules, Agusto 20,2025, sa Purok 7, Barangay Song-on, Lungsod sa Loon, Bohol.
Ang dinakpan giila nga si Jordan Lagura, 30, residente sa Poblacion 1, Dakbayan sa Tagbilaran. Nakuha sa mga operatiba gikan ni Jordan ang tulo ka dagko ug usa ka gamay nga putos sa gituohang shabu nga motimbang og 305 gramos nga adunay standard drug price nga P2,074,000.
Lakip sa nakuha sa mga polis ang P2,000 nga buy-bust money ug ubang ebidensya nga ilang giduso sa PNP Regional Forensic Unit 7 alang sa himuon nga chemical analysis.
Una na nga nakadawat og impormasyon ang Loon Police Station nga dunay dako nga drug player nga taga Tagbilaran City ang maabot sa ilang lungsod aron mamaligya og shabu. / AYB