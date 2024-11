Ang Lamac MPC, uban sa Technical Education and Skills Development Authority (Tesda)) ug Coca-Cola Philippines malipayong nagpatuman sa iSTAR Online Program para matabangan ang gagmayng negosyante ug mga tag-iya sa sari-sari store.

Ang iSTAR program naghatag og mga digital nga kasangkapan ug libre nga training aron mapalambo ang ilang negosyo ug madugangan ang ilang kita. Kini usa ka maayong higayon alang sa mga nanag-iya sa sari-sari store ug para sa mga nagplano magtukod og negosyo.

Ang iSTAR o Sari-Sari Store Training and Access to Resources Program usa ka online nga pagbansay sa pagpadagan sa negosyo nga gipasiugdahan pinaagi sa Center for Entrepreneurship (CFE) kaniadtong Hunyo 12, 2024.

Kini nga programa naghatag og libre nga mga seminar, mga kahinguhaan, ug pagtudlo nga makat-on ang atong mga lokal nga negosyante sa mga himan sa pagpadagan ug negosyo sa husto ug epektibo nga pamaagi.

Sa sulod sa iSTAR Program, adunay unom ka nagkalainlain nga modules nga nag-atubang sa lainlaing aspeto sa negosyo.

Ang mga modules mao ang Safe Stores Education, Building Business Mindset, Planning the Business, Managing Business Operations, Ensuring Business Sustainability and Success ug E-Commerce.

Kung mahuman ang matag module, madawat ang sertipikasyon isip pruweba sa pagkat-on. Pagkahuman sa training, makabaton usab ang mga partisipante og Access to Business Coaching, Resources, ug Peer Mentoring.

Kini maghatag kanila og dugang suporta aron mapalambo ang ilang mga natunan ug mahimo’ng praktikal sa tinuod nga kahimtang sa ilang mga tindahan.

Nagtinguha ang Lamac MPC nga mapadayon ang kalambuan sa mga gagmayng negosyo ug matabangan sila sa saktong pamaagi sa pagpadagan. Tumong niining programa nga malikayan ang pagsira sa mga sari-sari store ug maghatag og dugang pang-ekonomikong oportunidad alang sa mga namaligya.

Para sa mga partisipante, kini usa ka dungog nga malakip sa usa ka inisyatibo nga motudlo kanila nga mahimong mas mabinantayon ug preparado sa dagway sa negosyo sa kanunay nga nagbag-o nga panahon.

Karong panahona, nagsugod na ang pagpatuman sa programa sa tibuok probinsya sa Cebu ug naglakip sa Bohol. Padayon ang Lamac MPC nga motutok ug motabang sa mga lokal nga negosyante alang sa ilang kalambuan.

Kini usa ka dako nga paningkamot alang sa atong komunidad aron mapalambo pa ang abilidad ug panginabuhian sa mga lokal nga negosyante diin naghatag og higayon nga ilang mahibaw-an ang gahom sa digital literacy.

Alang sa mga interesado nga mamahimong kabahin sa iSTAR Online Program, kontaka ang Lamac MPC alang sa dugang impormasyon kung unsaon pag-apil sa programa.

Ang matag partisipante adunay higayon nga magamit ang ilang natun-an ug motaas ang kalidad sa ilang serbisyo alang sa komunidad samtang nagpalig-on sa ilang negosyo nga magpadayon sa maayong operasyon. Dili kini usa lamang ka pagbansay kondili usa ka pamaagi nga makapadako og kaisog ug pagsalig sa matag negosyante.

Pinaagi sa iSTAR Online Program, dako ang paglaom sa Lamac MPC nga matag sari-sari store ug gagmayng negosyante makaangkong kalambuan nga dili lamang temporaryo kondili long-term nga benepisyo alang sa ilang negosyo ug komunidad.