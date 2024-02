Isyo sa MPBL game-fixing nagkainit

Mireklamo ang mga magduduwa nga gipang-ban sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) tungod sa alegasyon nga game-fixing nga dili makiangayon ang desisyon sa liga.

Adunay uban nga nagplanong mopasaka og kaso batok sa liga nga gitukod ni boxing legend Manny Pacquiao.

Niadtong Miyerkules, Pebrero 7, 2024, gianunsyo sa MPBL nga moabot sa 47 ka mga magduduwa ug mga opisyal ang ilang gipang-ban tungod sa pagkahilambigit niini sa game-fixing.

Wala man tuod gibutyag sa MPBL ang pangalan sa mga nangahilambigit apan gipakita ni Senator Jinggoy Estrada ang listahan sa 47 ka mga gipangtumbok niadtong Miyerkules atol sa Senate hearing bahin sa Anti-Game-Fixing Act.

Gipasabot ni Estrada nga aduna siya’y permiso gikan sa MPBL sa iyang pagbutyag sa mga ngalan nga naa sa listahan nfa naglakip og kanhi mga magduduwa sa Philippine Basketball Association (PBA), UAAP ug NCAA.

“The public has the right to know the players who were allegedly involved in the game-fixing scheme,” pamahayag ni Estrada nga napatik sa Spin.ph.

Sa usa ka Facebook post, nagkanayon ang asawa sa usa sa mga nangahilambigit kon nganong natunolan ang iyang bana og duha ka yellow cards nga nahimo’ng red card atol sa labing maayong season niini sa MPBL.

Sa MPBL, ang magduduwa nga gipaubos sa imbestigasyon kabahin sa game-fixing hatagan og yellow card isip first warning ug kon moabot na kini og duha, mahimo na kining red card nga nagpasabot og indefinite ban.

“Accusing the father of my children of game-fixing after he worked so hard to play his best MPBL season yet is such an insult to our family,” FB post ni Ira Pablo Neypes.

“Wag niyo kami idamay sa gulo niyo.”

Si Ira, kinsa kanhi One Sports courtside reporter, asawa ni Manila Stars forward Kyle Neypes.

Usa lang si Ira sa napungot sa desisyon sa MPBL.

Sa laing bahin, nisugyot si Senator Bong Go nga kinahanglang adunay mapanday nga mas hugot nga balaod batok sa game-fixing aron mahunong kining maong binuhatan.