Isyu ni Leonard ipasulbad na

Nagkanayon si National Basketball Association (NBA) Commissioner Adam Silver nga kinahanglang mahuman na ang imbetisgasyon kabahin sa salary cap nga isyu ni Kawhi Leonard sa Los Angeles Clippers sa dili pa mosugod ang 2026-27 season.
Niuyon na unta ang Lakers sa trade nga magpabalik ni Leonard ngadto sa Toronto Raptors apan natanggong ang kasabutan tungod ning maong isyu.
Gikatahapan nga ang adunay gipangdugang nga bayad ang Clippers, nga wala masayri sa NBA, aron lang makuha si Leonard kaniadto. /Gikan sa wires