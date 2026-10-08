Isyu sa kasingkasing maoy hinungdan nga wala pa makaduwa si Brownlee

Isyu sa kasingkasing ang hinungdan nga wala nakaduwa si Justin Brownlee sa Gilas Pilipinas sa bag-uhay lang nahuman nga Aichi-Nagoya Asian Games ug Brgy. Ginebra Gin Kings sa Philippine Basketball Association (PBA).
Mao kini ang gibutyag ni Gilas Pilipin aug Ginebra coach Tim Cone kagahapon sa buntag, Huwebes, Oktubre 8, 2026, sa Senate Committee on Sports hearing.
“It’s not injury concerns. He’s had health concerns. That’s why he is not playing for Ginebra at this time, and why he hasn’t played,” batbat ni Cone nga napatik sa Spin.ph.
“He’s had health concerns regarding blood pressure, heart issues, so he is not able to play at this point,” dugang ni Cone.
Niini, gilaumang molanat pa og taas nga panahon una makabalik pagduwa si Brownlee.
Si Brownlee nakapalta og tulo ka mga duwa sa nagsumpay nga duha ka windows sa FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers samtang katapusan niyang nakaduwa sa PBA niadtong Hunyo 18 atol sa deciding Game 7 sa Commissioner’s Cup finals series diin gilupig sa Gin Kings ang TNT Tropang 5G. / ESL