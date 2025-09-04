Itauma dili angay moaway ni Usyk

Nagtuo si kanhi world heavyweight champion British Lennox Lewis nga ang iyang kababayang si Moses Itauma maoy umaabot nga maghari sa division apan angayang maghuwat una kini nga moretiro si Ukranian Oleksandr Usyk, kinsa maoy undisputed champion ning maong weight category.
Gitambagan ni Lewis ang 20 anyos nga si Itauma nga dili na angay mangambisyon nga makig-away sa 38 anyos nga si Usyk.
“It’s way too soon. It’s better to wait until he retires,” matod ni Lewis nga napatik sa www.boxingscene.com.
Si Itauma adunay 13-0, 11KOs nga rekord samtang si Usyk adunay 24-0, 15KOs nga baraha. / ESL