ITCZ nagdala’g uwan sa Sugbo

Nagdala ang Intertropical Convergence Zone (ITCZ) og madag-umon nga kalangitan, katag-katag nga pag-uwan, ug dugdog sa pipila ka bahin sa Cebu ug Visayas.
Gilauman nga magpadayon ang maong kahimtang sa panahon hangtod Huwebes, Septiyembre 17, 2026.
Matod ni Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) Visayas weather specialist Ever John Tenio, ang mga uwan nga nasinati sa miaging mga adlaw nalambigit sa ITCZ.
Gitambagan ang mga residente sa Cebu nga mangandam sa madag-umon nga kalangitan, katag-katag nga uwan ug mga dug-dog.
Ang ITCZ usa ka sitwasyon sa ubos nga presyur duol sa equator diin nagtagbo ang mga hangin gikan sa Northern ug Southern Hemisphere.
Sa regional forecast sa Pagasa, gilauman sab ang madag-umon nga kalangitan, pag-uwan ug mga dugdog sa Visayas ug Mindanao, diin ang ITCZ mao ang giila nga hinungdan sa kasamtangang kahimtang sa panahon.
Magpadayon ang pag-uwan sa Huwebes, Septiyembre 17, samtang nagpabilin ang ITCZ sa rehiyon.
Matod ni Tenio, kasagaran hinay hangtod kasarangan ang pag-uwan nga dala sa ITCZ.
Gilauman nga hinayhinay nga moarang-arang ang panahon sugod Biyernes, Septiyembre 18, ug kasagaran mahimong maayo o hayag na ang panahon sa tibuok weekend. / DPC