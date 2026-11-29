Nag-atubang og kasong attempted homicide ang usa ka 47-anyos nga pag-umangkon human giiingong hapit niya dunggaba ang iyang 63-anyos nga iyaan kay gituohan niya nga mao kini nikawat sa iyang selpon nga nawala niadtong Nobiyembre 27, 2026 sa Minulida, Barangay Calamba, Dakbayan sa Sugbo.
Gibalhog na sa Sawang Calero Police Station si alyas Sidsid nga nagpuyo ra sa nahisgutang dapit.
Ang biktima nga si alyas Marie nga nagpuyo sa nahisgutang dapit anaa ra sa luwas nga kahimtang.
Subay sa imbestigasyon sa kapulisan, giingong mga alas 8:00 sa gabii, kalit nga niabot ang suspek sa gipuy-an sa biktima.
Gipasanginlan sa suspek ang iyang iyaan nga gikuha ang iyang selpon nga miresulta sa ilang init nga panaglalis.
Mga alas 10 pasado sa gabii, nibalik ang suspek nga gadala og duha ka mga kutsilyo ug gisuwayan pagdunggab ang biktima.
Maayo na lang gani nga nakalikay ug nakaikyas ang biktima ug dali nga nakapanawag og tabang sa iyang mga silingan.
Dali nga nirespondi ang mga tanod ug gidakop ang suspek ug gitugyan dayon sa police station.
Nisaysay ang biktima ngadto sa mga otoridad nga dili siya ug wala siyay kalibutan sa nawala nga selpon sa iyang pag-umangkon apan desidido siya nga mopasaka og kaso tungod sa iyang gibating kakuyaw. / JDG