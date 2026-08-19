Iyaan gipusposan-patay sa iyang pag-umangkon

Namatay ang 65-anyos nga babaye human makadaghan nga gihapsan og tubo sa iyang 23-anyos nga pag-umangkon nga maoy hinungdan sa grabeng samad sa ulo ug pagkabali sa iyang mga bukton niadtong kadlawon sa Sabado, Agusto 15, 2026, sa Purok 1, Barangay Tubigagmanok, Asturias, Cebu.
Nakaplagan nga nag-ubo ug wala nay kinabuhi sa baybayon pasado alas 6:00 sa buntag ang biktima nga si Myerna Solasco, dalaga, residente sa maong lugar.
Ang 23-anyos nga suspek nga si Carlo Solasco nitahan sa kapulisan niadto lang Lunes, Agusto 17 nga silingan ra sab sa iyang iyaan.
Sumala ni Police Captain John Kennedy Pajantoy, hepe sa Asturias Police Station, nasuko ang suspek human siya giyawyawan ug gipasanginlan sa iyang iyaan nga nangawat sa gipanag-iya niini nga balas ug lubi.
Matod ni Pajantoy nga atol nga hubog ang suspek ug naburyong sa problema human nga gibuwagan sa kapuyo.
Pag-abot sa kapulisan sa lugar, ilang naabtan ang biktima nga patay ug narekober sab ang tubo nga giingong gigamit sa paghapos niini ug adunay mga lama sa dugo.
Nangatarungan si Solasco nga nawad-an siya sa maayong panghunahuna tungod sa iyang mga problema niadtong higayona.
Nidugang siya nga ang tubo nga iyang gidala unta gamiton isip depensa batok sa mga iro ug wala niya tuyoa nga gamiton kini sa iyang iyaan.
“Nalimot gyud ko kay problemado kaayo ko ato kay gibuwagan ko. Natayming lang gyud to nga siya akong napahimungtan. Mangayo lang gyud ko og pasaylo,” matod sa suspek.
Samtang, si Romeo Solasco, igsuon sa biktima, dako ang pagtuo nga dili lang ang suspek ang responsable sa krimen ug posibleng adunay laing kauban. Matod sab niya, adunay mga gamit sa iyang igsuon nga nawala ug nagduda siya nga posibleng gitulis sab kini.
Nag-andam na ang Asturias Police Station sa pagsang-at og kasong murder batok sa suspek. / JDG