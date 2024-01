J-House magpabilin sa Ateneo?

Wa pa gyuy opi­syal nga pamahayag kon asa nga unibersidad motugpa si Jared Bahay, ang team captain sa Sacred Heart School - Ateneo de Cebu Ma­gis Eagles, sa higayon nga motaak na siya sa unang ang-ang sa kolehiyo.

Apan kompirmado na nga dili siya mahinayon sa University of the Philippines (UP) Fighting Maroons, ang team nga sa sayo pa, maoy iyang gisaaran.

Mismo ang director sa UP Office of Athletics and Sports Development nga si Bo Perasol mao na gyud ang mikompirmar nga sa daklit lang nahanaw ang ilang paglaom nga makaangkon sa serbisyo sa 5-9 nga Cebuano guard nga mao karon ang gihulagway nga no. 1 high school player sa nasod.

Duyog ning maong kalambuan, mibaha gilayon ang mga pangagpas nga magpabilin nga Atenean si Bahay ug sa Ateneo de Manila University kini moduwa sa umaabot nga UAAP Season didto sa kaulohan.

Atol sa best-of-three finals tali sa SHS-Ateneo de Cebu ug University of the Visayas (UV) Baby Lancers sa Cebu School Athletics Foundation, Inc. (Cesafi) secondary division, nasigpatan nga personal misaksi si coach Tab Baldwin, ang headcoach sa Ateneo de Manila University (AdMU) Blue Eagles. Gani ato kining nahimamat ug daklit ra usab natong nahinabi.

Apan wa kalikayi nga ang presensiya ni Baldwin sa finals series nakahatag diay og mga pagduda sa pipila ka mga basketball aficionados sa Sugbo.

Siguro sa ilang pagtuo nga si coach Baldwin maoy nagsigi og agni ni Bahay nga sa Ateneo moduwa.

Ang De La Salle University (DLSU) Green Archers gikataho nga interesado usab ni Bahay.

Pipila ka insider sa Ateneo de Cebu nga atong gikahinabi ka­labot niini apan wala kitay kompirmasyon nga nakuha nila ug wala sab hinuon sila mo-deny.

Pero di siguro ta kabasol kon tinuod man gani ni nga gibuhat sa Ateneo.

In the first place, ila mang player si Bahay. Kon nahimo sa uban nganong dili man nila buhaton?

Gawas siguro og dunay kala­got o kaha wa magkasinabtanay si Bahay ug ang management sa Ateneo. Apan maayo man ang ilang relasyon ug sama sa uban, maka-afford man sab sila kon unsa ilang gustong itanyag sa bata.

So, di na lang nya ta ma­surprisa pa kon makita nato nga blue gihapon ang uniform sa multi-awardee nga Bahay sa iyang unang pagtikang sa kolehiyo.

Goodluck, J-House.

SINULOG CUP

By the way, daghan ang nagpangutana kon duna bay Cebu City Sinulog Cup basketball tournament nga ipahiga­yon karong buwana.

Sigon sa atong pakisusi, gilihok ug gihikay na karon ni Konsehal Dondon Hontiveros ang pagpahigayon sa maong tinuig nga kalihukan.

Plano sa konsehal nga dunay unom ka commercial teams ang magtigi diin tulo niini gikan sa laing lugar.

Gawas sa Cebu teams nga pinangulohan sa defending champion EGS ni Wilson Villanueva, posibling mosalmot usab ang OCCCI Sheermasters sa Ormoc ug laing duha ka teams nga gikan usab sa Bacolod ug Iligan City.

Laraw ni Hontiveros nga mohimog qualifying round sa unom ka local school teams diin ang top two niini maoy mo-qualify sa commercial leagues.

So, kon way kausaban, walo ka teams ang magtigi sa regular Sinulog Cup tournament.

Sa pagkakaron, wala pa gyud hinuon ma-finalized ang tanan. Basin within this week mahibaw-an na kay ang target date ra ba ni Hontiveros nga masugdan kini sa Enero 23 ug mahuman sa petsa 28.