Jackson himuan sab og estatuwa sa LAL

Magpahimo na sab og estatuwa ang Los Angeles Lakers nga pabarugon sa gawas sa ilang homecourt sa National Basketball Association (NBA) nga mao ang Cypto.com Arena, kanhi Staples Center.
Ning higayona, ipahinungod kini alang sa kanhi coach Phil Jackson kinsa naggiya sa Lakers sa lima ka mga kampyunato sulod sa 11 ka seasons.
Si Jackson maoy ikasiyam nga miyembro sa organisasyon nga pasidunggan og estatuwa sunod sa mga magduduwa nga sila Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, Magic Johnson, ug Shaquille O’Neal; team executives Elgin Baylor, Pat Riley ug Jerry West, ug broadcaster Chick Hearn. / Gikan sa wires