Jaguars gibihag sa Wildcats

Gikawras sa Cebu Institute of Technology-University (CITU) Wildcats ang University of San Jose-Recoletos (USJ-R) Jaguars, 69-63, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) Season 24 college basketball tournament Sabado sa gabii, Oktubre 26, sa Cebu Coliseum.

Mipakatap si Jerian Marc Abello og 27 puntos gikan sa 12-of-19 field goal shot aron dalhon ang Wildcats ngadto sa ikaduhang daog sulod sa lima ka duwa.

Si Edgar Steven Sajol miamot og 12 puntos, walo ka rebounds ug duha ka steals, samtang si John Patrek Cardosa mikamada pud og 12 puntos sa efficient 4-of-5 shooting para sa CIT-U.

Nakaikyas ang CIT-U sa pagmantas ni Elmer Echavez Jr. nga mibuhat og 26 puntos ug walo ka rebounds alang sa USJ-R.

Sa high school division, lahi ang istorya tali sa duha ka teams kay gikuniskunis man sa USJ-R Baby Jaguars ang CIT-U Junior Wildcats, 45-31.

Si John Vince Oringo maoy nangulo sa Baby Jaguars sa double-double nga 15 puntos ug 10 rebounds.

Ang napildeng Junior Wildcats misandig ni Ryko John Batuigas nga dunay 15 puntos ug walo ka rebounds.

Samtang, ang Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles mikilaw sa University of the Visayas (UV) Baby Lancers, 64-48.

Ang Magis Eagles misaka sa 6-1 (win-loss) record samtang ang Baby Lancers natagak sa 5-2 nga baraha.

Ang mitimon sa Magis Eagles mao sila Lian Kent Basa ug Coriantumr Cabantog nga dunay 17 ug 16 puntos matag usa.

Si Roderick Cambarijan Jr. mibuhat og 15 puntos alang sa UV.

Sa laing duwa, ang University of Cebu (UC) Junior Webmasters milubong sa University of San Carlos (USC) Baby Warriors, 83-49.

Mipahagsa si Stephen Pagalan ug 19 puntos samtang si Jake Lordwing Yong mitunol og 11 puntos, ug si Gino dela Puerta hapit mag double-double sa 9 puntos ug 11 puntos alang sa Junior Webmasters. / RSC