Jaguars giihaw sa Blazers

Mga duwa karon:
6:00 pm- Benilde batok UPHSD
8:00 pm- USC batok
Adamson
GIPANGKUSOKUSO sa De La Salle–College of Saint Benilde Blazers ang University of San Jose Recoletos (USJ-R) Jaguars kagahapon sa buntag, Biyernes, Agusto 22, 2025, sa Cebu City Inter-Collegiate Invitational Basketball Tournament sa Cebu City Sports Institute Gym sa Sawang Calero, Dakbayan sa Sugbo.
Kini maoy ikaduhang sunod-sunod nga kadaugan sa Blazers sa samang gidaghanon nga mga duwa. Sa premiro nilang tahas, gipakaging sa Blazers ang Adamson University (AU) Soaring Falcons, 69-62, niadtong Huwebes sa gabii, Agusto 21.
Batok sa Jaguars nga usa sa duha ka teams sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) nga apil sa torneyo, ang Blazers ninggamit og balanseng atake aron irehistro ang dakong kadaugan.
Ang Blazers nga usa sa duha ka teams gikan sa National Collegiate Athletic Association (NCAA) sa Manila nga ningsalmot sa kompetisyon, gipangulohan ni Justine Sanchez pinaagi sa iyang 16 puntos samtang nidugang og 14 puntos si Jio Gonzaga.
Tanang mga magduduwa sa Blazers, gawas lang sa usa, adunay natampo sa opensa.
Ang Jaguars nga nasugamak sa ikaduha niining sunodsunod nga kapildihan, gipangulohan ni Fritz John Gonzales ug Shawn Keizer Grava pinaagi sa ilang 13 puntos matag usa.
Sa laing duwa niadtong Huwebes, gipangmakmak sab sa laing team sa NCAA nga University of Perpetual Help System DALTA (UPHSD) Altas ang laing team sa Cesafi nga mao ang University of San Carlos (USC) Warriors, 75-53. / ESL