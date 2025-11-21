Jaguars mikitkit sa Wildcats

Mga duwa karon:
12:30 pm- USPF batok USJ-R (High School)
2:00 pm- UV batok UCLM (High School)
3:30 pm- USJ-R batok USPF (College)
5:00 pm- BC batok UPC (College)
Niamag og gamay ang purohan sa University of San Jose–Recoletos (USJ-R) Jaguars nga makakuha og maayong posisyon sa playoffs human nila gipanglampornas ang Cebu Institute of Technology–University (CIT-U) Wildcats, 63-47, sa main game niadtong Huwebes sa gabii, Nobiyembre 20, 2025, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) college basketball sa Cebu Coliseum.
Sa kadaugan, ang Jaguars ningsaka sa 5-4 nga rekord nga naghatag kanila og igong paglaom nga makapuwesto sa Top 4 samtang ang Wildcats nitiurok sa 2-7 nga rekord, nga nagpatiglom sa ilang paglaom nga makaabante.
Bisan dul-an sa usa ka buwan nga wala sila nakaduwa, ang Jaguars nagpakita nga wala matay-i ang ilang katakos ug sayo kining nanginit aron kontrolahon ang kinatibuk-ang duwa.
Sa 4th quarter, nakaposte og 20 puntos nga labaw ang Jaguars ug hingpit na nilang nadomina ang Wildcats hangtod sa katapusang gutlo.
Si Chan Benedict Brigoli, kinsa maoy napiling Player of the Game awardee, maoy nangulo sa Jaguars pinaaagi sa iyang 12 puntos, upat ka steals ug tag duha ka assists ug rebounds.
Sa high school division, gipakaging sa University of Cebu (UC) Baby Webmasters ang league-leader Cebu Eastern College (CEC) Dragons, 66-58.
Ang Baby Webmasters ningsaka sa 3-3 nga rekord samtang ang Dragons ningdakin-as sa 6-2 nga baraha. / ESL