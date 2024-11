Jaguars, Mustangs maglumba sa Cesafi

Mga duwa karon:

12:30 P.M - UCLM batok CRMC (High School)

2:00 P.M- UC batok BC (High School)

3:30 P.M - USJ-R batok CEC (High School)

5:00 P.M - USJ-R batok CRMC (College)

Magtigi og kinsa ang mas tulin og dagan ang University of San Jose - Recoletos (USJ-R) Jaguars og Cebu Roosevelt Memorial Colleges (CRMC) Mustangs sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) men's basketball tournament sa Cebu Coliseum karong adlawa, Nobiyembre 10, 2024.

Bitbit ang 3-3 (win-loss) record nga baraha, ang Jaguars naa sa ikaupat nga pwesto sa team standings luyo sa University of Cebu (UC), Benedicto College (BC) ug University of the Visayas (UV).

Ang UC Webmasters nagbitbit og 5-0 record, gisundan sa UV Green Lancers (6-1), BC Cheetahs (4-1) ug ang Jaguars.

Tumong sa Jaguars nga mapalig-on ang ilang kupot sa ikaupat nga pwesto para makadistansiya sila sa mga naggukod nga teams, sama sa Cebu Institute of Technology - University (CIT-U), University of Southern Philippines Foundation (USPF).

Ang Mustang sa ilang habig nagdala og 1-4 nga baraha. Tumong sa team nga makabingwit og daog para makaabante sa standings.

Mopakita pud og aksiyon sa susamang adlaw ang junior players sa USJ-R sa high school division batok sa Cebu Eastern College (CEC) Dragons.

Ang Baby Jaguars magtinguha nga mahugtan ang ilang paghupot sa top spot sa juniors’ division team standings sa ilang 7-1 record.

Lisod nga tahas kini sa Baby Jaguars kay ang pwersa sa Dragons (6-2) nagdilaab pud karon nga season og usa kini sa mga contender nga teams.

Sa laing high school games, ang inilog nga UC Junior Webmasters (6-2) mosangka sa BC Baby Cheetahs (1-8); samtang ang UCLM (3-5) makigkombati sa CRMC Baby Mustangs (1-6). / RSC