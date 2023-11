Jaguars, Panthers magtigi

Mga duwa karon:

12:30 pm- CEC batok

SHS-AdC (High School)

2:00 pm- USJ-R batok UV (High School)

3:30 pm- SWU batok FVFC (College)

5:00 pm- USPF batok USJ-R (College)

Magpinaksitay ang University of San Jose Recoletos (USJ-R) Jaguars ug University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers sa usa ka krusyal nga engkuwentro sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) college basketball sa main game ning Sabado, Nobiyembre 18, 2023, sa Cebu Colisuem.

Ang Jaguars kasamtangang naa sa ikatulong luna sa standings nga nagbitbit og 6-2 nga rekord samtang sikit nga nagsunod sa ikaupat ang Panthers nga adunay 5-2 nga baraha.

Ang modaug ning sangkaa mas makakituni og hayag nga dalan paingon sa semi-finals diin magparang ang No. 1 team batok No. 4 ug No. 2 batok No. 3 human sa single-round elimination.

Sa laing duwa sa college division, magsangka ang parehong wala na’y paglaum nga makaabante nga mao ang Southwestern University (SWU)-Phinma Cobras ug Felipe Verallo Foundation College (FVFC) Blue Dragons.

Ang Cobras adunay 2-6 nga rekord samtang ang Blue Dragons naghupot og 1-7 nga baraha.

Sa high school division, krusyal sab ang mga kombati tali sa University of the Visayas (UV) Baby Green Lancers batok USJ-R Baby Jaguars ug defending champion Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles batok Cebu Eastern College (CEC) Dragons.

Ang Magis Eagles kasamtangang nag-una nga naghupot og 7-1 nga rekord samtang ang Dragons naa sa ikalima nga adunay kartada nga 5-3.

Ang Baby Jaguars naa sa ikatulong luna nga adunay 6-1 nga rekord unya nagsunod kanila ang Baby Green Lancers nga naggunit og 6-2 nga baraha.

Sa laing bahin, nagpabiling buhi ang paglaom sa teams gikan sa Bogo City nga mao ang City of Bogo Science and Arts Academy (CBSAA) Trailblazers ug Cebu Roosevelt Memorial Colleges (CRMC) Mustangs human nila gipangdispatsar ang ilang tagsa-tagsa ka kontra niadtong Huwebes, Nobiyembre 16, 2023.

Ang Trailblazers ninglampornas sa University of San Carlos (USC) Baby Warriors, 95-63, sa high school category samtang ang Mustang ningpayukbo sa Cebu Institute of Technology University (CITU) Wildcats, 78-73, sa college division.

Ang Trailblazers ug Mustangs pareho’ng naggunit og 4-4 nga rekord samtang ang Baby Warriors ug Wildcats pareho na’ng wala’y purohan nga makaabante.