Superbalita Cebu

Jaguars, Webmasters magkinawrasay

Jaguars, Webmasters magkinawrasay
MENTOR: Ang kanhi PBA player ug Cebuano legend nga si Dondon Hontiveros (wala) nigiya sa iyang players isip coach sa University of Cebu Lapu-Lapu Mandaue (UCLM) Webmasters. / Hulagway ni Sugbuanong Kodaker II
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Mga duwa ugma:

6:15 P.M CIT-U Baby Wildcats batok Paref Springdale (High School)

7:45 P.M USJ-R Jaguars batok UCLM Webmasters (College)

Magtigi ang University of San Jose-Recoletos (USJ-R) Jaguars ug ang University of Cebu Lapu-Lapu Mandaue (UCLM) Webmasters sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) collegiate basketball tournament karong Huwebes, Septiyembre 17, 2026, sa Cebu Coliseum, Dakbayan sa Sugbo.

Ang UCLM nagbitbit og 1-2 (win-loss) nga baraha ug tumong niini ang ikaduhang daog sa season aron malakip sa sikit nga panagtigi sa ikaupat ngadto sa ikapito nga posisyon.

Samtang sa habig sa USJ-R, tuyo niini nga matilawan ang unang daog karon nga season.

Magbangga ang duha ka teams alas 7:45 sa gabii.

Samtang, sa high school division, ang Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) Wildcats motigi sa Paref Springdale Titans sa first game alas 6:15 sa gabii. / RSC

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