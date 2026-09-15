Jaguars, Webmasters magkinawrasay

Mga duwa ugma:
6:15 P.M CIT-U Baby Wildcats batok Paref Springdale (High School)
7:45 P.M USJ-R Jaguars batok UCLM Webmasters (College)
Magtigi ang University of San Jose-Recoletos (USJ-R) Jaguars ug ang University of Cebu Lapu-Lapu Mandaue (UCLM) Webmasters sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) collegiate basketball tournament karong Huwebes, Septiyembre 17, 2026, sa Cebu Coliseum, Dakbayan sa Sugbo.
Ang UCLM nagbitbit og 1-2 (win-loss) nga baraha ug tumong niini ang ikaduhang daog sa season aron malakip sa sikit nga panagtigi sa ikaupat ngadto sa ikapito nga posisyon.
Samtang sa habig sa USJ-R, tuyo niini nga matilawan ang unang daog karon nga season.
Magbangga ang duha ka teams alas 7:45 sa gabii.
Samtang, sa high school division, ang Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) Wildcats motigi sa Paref Springdale Titans sa first game alas 6:15 sa gabii. / RSC