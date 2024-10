Jaguars, Wildcats magkinawrasay

Suwayan pagposte sa University of San Jose Recoletos (USJ-R) Jaguars ang ikatulo nilang sunodsunod nga kadaugan sa ilang pagpakigkinawrasay sa Cebu Institute of Technology University (CITU) Wildcats sa main game karong Sabado sa gabii, Oktubre 26, 2024, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) college basketball sa Cebu Coliseum.

Ang Jaguars kasamtangang nagpatong sa ikaupat nga luna dala ang 3-2 nga rekord samtang ang Wildcats natanggong sa four-way tie sa 1-3 nga baraha.

Dili ikalimod nga inilog ang Jaguars ning sangkaa hilabi na kay gikan sila sa dagkong kadaugan batok sa University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers, 75-52, ug University of the Philippines (UP)-Cebu Fighting Maroons, 62-51.

Ang Wildcats mosuway pa pagbangon gikan sa duha ka sunodsunod nga kapildihan.

Sa high school division, kulbahinam nga engkuwentro ang gilaumang masaksihan sa panagtagbo sa defending champions Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles ug University of the Visayas (UV) Baby Green Lancers sa ikatulong duwa.

Ang duha ka mga kampo kasamtangang natanggong sa four-way tie sa liderato ug 5-1 nga rekord kauban ang USJ-R Baby Jaguars ug University of Cebu (UC) Baby Webmasters.

Mopakita sab og aksyon karon ang Baby Jaguars ug Baby Webmasters batok sa lainlaing kontra.

Ang Baby Webmasters makigharong sa University of San Carlos (USC) Baby Warriors sa premirong duwa samtang ang Baby Jaguars makigkinawrasay sa CITU Wildkittens sa ikaduhang duwa. / ESL