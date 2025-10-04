Jalalon gikuha sa Tropang 5G

Nakakita og bag-ong panimalay si Jio Jalalon sakto lang sa pagsugod sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup.
Ang 32-anyos nga beteranong guard, nga iladong hustler sa depensa, opisyal nang nipirma sa TNT Tropang 5G, nga nagpalig-on pa sa ilang backcourt rotation.
Nakigkita si Jalalon sa team manager sa TNT nga si Jojo Lastimosa niadtong Sabado sa hapon uban ang iyang agente nga si Danny Espiritu.
Human sa ilang paghisgot, nagkauyon ang Tropang 5G management nga hatagan si Jalalon og kontrata nga molungtad sa tibuok season. / RSC