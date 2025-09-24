Jalalon miapil sa praktis sa TNT

Sa tune-up game sa NorthPort Batang Pier batok sa Phoenix Fuel Masters niadtong Martes, Septiyembre 23, 2025, sa Mandaluyong City nga niresulta sa panagtabla, wala niduwa ang beteranong pointguard sa Batang Pier nga si Jio Jalalon.
Nasigpatan sa usa ka video sa social media nga niapil si Jalalon sa praktis sa TNT Tropang 5G. Gikompirmar sa ubay-ubay nga tinubdan sa Spin.ph nga nag-apilan si Jalalon sa praktis sa TNT. Asa man diay moduwa si Jalalon inig sugod sa 50th season sa Philippine Basketball Association (PBA)?
Wala pa’y klaro nga tubag kabahin niini. / ESL