Jalalon usa na ka Batang Pier

Gibuhian sa Magnolia Hotshots ang ilang beteranong pointguard nga si Jio Jalalon aron ibaylo sa sophomore big man sa NorthPort Batang Pier nga si Zay Lucero.

Lakip sa gihatag sa Hotshots ngadto sa Batang Pier aron makuha lang si Lucero mao si Abu Tratter.

Ang maong mayorihiyang binayloay og mga magduduwa giaprubahan na sa Philippine Basketball Association (PBA) trade committee.

Wala na ikasurpresa ang pagkabalhin ni Jalalon gumikan kay taodtaod na sab kining naa sa plano sa Hotshots.

Ang 6’7’ nga Lucero gilaumang makatabang og dako sa ilawom nga bahin sa Hotshots nga maoy ilang gipangita.

Nag-average si Lucero og 12.8 puntos, 5.4 ka rebounds ug 2.0 ka assists sa iyang pagduwa og usa ka komperensya sa Batang Pier nga mao ang Philippine Cup.

Si Lucero, kinsa produkto sa University of the Philippines (UP) Maroons, wala nakaduwa sa miaging Commissioner’s Cup gumikan kay nagpaalim kini sa iyang ACL injury. / ESL