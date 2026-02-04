James, Curry, Durant mag-uban

Mag-uban ang superstars nga sila si LeBron James sa Los Angeles Lakers, Stephen Curry sa Golden State Warriors ug Kevin Durant sa Houston Rockets sa usa sa duha ka US teams nga mokombati sa umaabot nga National Basketball Association (NBA) All-Star Game.

Nahisakop sila si sa USA Stripes squad, nga gilangkuban sab nila ni Jaylen Brown sa Boston Celtics, Jalen Brunson sa New York Knicks, Kawhi Leonard sa Los Angeles Clippers, Donovan Mitchell sa Cleveland Cavaliers, ug Norman Powell sa Miami Heat.

Ang laing team sa Amerika mao ang USA Stars, nga gilangkuban nila ni Scottie Barnes sa Toronto Raptors, Devin Booker sa Phoenix Suns, Cade Cunningham ug Jalen Duren sa Detroit Pistons, Anthony Edwards sa Minnesota Timberwolves, Chet Holmgren sa Oklahoma City Thunder, Jalen Johnson sa Atlanta Hawks, ug Tyrese Maxey sa Philadelphia 76ers.

Ang laing puwersa nga mokombati mao ang Team World, nga gilangkuban og international players nga sila si Giannis Antetokounmpo sa Milwaukee Bucks, Deni Avdija sa Portland Trail Blazers, Luka Doncic sa Lakers, Shai Gilgeous-Alexander sa Thunder, Nikola Jokic ug Jamal Murray sa Denver Nuggets, Pascal Siakam sa Indiana Pacers, Karl-Anthony Towns sa New York Knicks, ug Victor Wembanyama sa San Antonio Spurs.

Ang All-Star Game, nga mosubay sa single round-robin 12-minute games format, ipahigayon karong Pebrero 16, 2026 (PH tme), sa Intuit Dome, ang balwarte sa LA Clippers. / Gikan sa wires